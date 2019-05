Unicef: V Afganistanu trikrat več napadov na šole

Kabul, 28. maja - V Afganistanu so se v letih 2017 in 2018 močno povečali napadi na tamkajšnje šole, je danes opozoril Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Našteli so kar trikrat več napadov na šole kot leta 2015. Več kot 1000 jih je zaradi slabega varnostnega položaja zaprtih, kar je vplivalo na okoli pol milijona otrok, so opozorili v Unicefu.