Ministri EU o modernizaciji WTO

Bruselj, 28. maja - Ministri EU za trgovino, med njimi državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar, so v ponedeljek v Bruslju razpravljali o reformi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) ter soglasno podprli aktivno in vodilno vlogo EU v promociji celovite modernizacije WTO, ki obsega oblikovanje pravil, spremljanje in reševanje sporov.