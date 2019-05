Naprodaj študija Kofetarice Ivane Kobilca

Ljubljana, 28. maja - Zasebni zbiratelj je galeriji Ex Arte v prodajo prepustil študijo Kofetarice Ivane Kobilca. Študija ni podpisana, vendar je več izvedencev delo pripisalo Kobilci, poroča današnje Delo. Slika je od minulega petka do sredine junija na ogled v koprski galeriji Ex Arte, v drugi polovici junija bo razstavljena v ljubljanski Ex Arte.