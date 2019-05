Rossen Milanov novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

Ljubljana, 28. maja - Simfonični orkester RTV Slovenija bo v sezono 2019/2020 vstopil z novim šefom dirigentom. To bo postal ameriški dirigent in skladatelj bolgarskih korenin Rossen Milanov. Milanov z orkestrom občasno sodeluje od leta 2006, kitajskega šefa dirigenta En Shaa, ki je z orkestrom ustvarjal zadnjih 12 let, bo nadomestil septembra.