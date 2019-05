Predvidoma do konca junija zaključek del na prvem odseku nasipov v Strunjanskih solinah

Strunjan, 29. maja - Direkcija za vode je letos izdelala projektno dokumentacijo in pridobila potrebna upravna dovoljenja za izvedbo večjih vzdrževalnih del na visokomorskih nasipih v Strunjanskih solinah. Trenutno izvajajo dela na prvem odseku med cesto in Rojo, ki bodo predvidoma zaključena do konca junija.