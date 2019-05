Bivši španski kralj Juan Carlos končno v pokoj

Madrid, 28. maja - Nekdanji španski kralj Juan Carlos po petih letih po abdikaciji končno odhaja v pokoj. 2. junija se bo umaknil iz javnega življenja in in ne bo več opravljal predstavniških in drugih nalog za kraljevo palačo, je 81-letni Juan Carlos sporočil svojemu sinu, 51-letnemu kralju Felipeju VI.