Po evropskih volitvah čas za analize rezultatov

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 27. maja - Dan po evropskih volitvah v političnem prostoru še odmevajo nekateri odzivi. Predsednik republike Borut Pahor je zadovoljen z malce višjo volilno udeležbo, neparlamentarne stranke so kritične do medijskega pokrivanja kampanje, parlamentarne stranke pa so začele analizirati volilne izide. Ti so nekoliko premešali tudi razmerja v slovenskem DZ.