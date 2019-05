Na Bledu o priložnostih in izzivih kitajskih prevzemov v Evropi

Bled, 27. maja - IEDC-Poslovna šola Bled je v sodelovanju s Strateškim forumom Bled in Thinkers50 Europe danes na Bledu pripravila konferenco z naslovom Kitajska in njen vpliv na svetovno gospodarstvo: strategija azijske blagovne znamke - nova paradigma. Na njej so udeleženci spoznali izzive in priložnosti, povezane s kitajskim gospodarstvom.