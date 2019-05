Nosilci brez težav, Slovenci prvi dan le z uspehom Hercogove

Pariz, 27. maja - Na teniškem turnirju za grand slam v Parizu v ponedeljek ni bilo večjih presenečenj. V moškem delu sta gladko napredovala prva nosilca Novak Đoković in Rafael Nadal, pri ženskah pa Kiki Bertens in Serena Williams. Slovenci so imeli danes veliko dela, a se je med peterico le Poloni Hercog uspelo uvrstiti v drugi krog.