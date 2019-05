V Tržiču ustanovili sosvet starejših

Tržič, 27. maja - V tržiški občini se je danes na ustanovni seji oblikoval sosvet starejših. V njem si bodo informacije in ideje glede zagotavljanja kakovostne dolgotrajne oskrbe izmenjevali vsi deležniki, ki vplivajo na življenje starejših, od tistih, ki sprejemajo odločitve ali pa se z delom s starostniki dnevno srečujejo, do tistih, ki so oskrbe deležni.