Eurofound: Delo postaja vse bolj čustveno zahtevno

Bruselj, 28. maja - Zaposleni Evropejci so zdravi in se dobro počutijo, bolje nadzorujejo tudi svoje delovne aktivnosti, a delo hkrati postaja vse bolj čustveno zahtevno, kar povzroča tveganja za zdravje in dolgotrajno vzdržnost samega dela, je pokazalo nedavno poročilo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound.