Po evropskih volitvah se začenjajo pogovori o oblikovanju koalicije

pripravil Blaž Mohorčič

Bruselj/Ljubljana, 27. maja - Po objavi izidov evropskih volitvah, po katerih glavni politični skupini konservativna EPP in socialdemokrati (S&D) ne bodo več imeli večine v Evropskem parlamentu, so se že začeli prvi pogovori o oblikovanju koalicije. Po mnenju bruseljskih analitikov je pričakovati oblikovanje široke koalicije konservativcev, socialistov, liberalcev in zelenih.