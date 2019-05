Ptujski svetniki ob več pogojih podprli obnovo Ormoške ceste

Ptuj, 27. maja - Ptujski mestni svetniki so danes nadaljevali pred mesecem dni prekinjeno izredno sejo, na kateri so razpravljali o predlagani državni obnovi vse bolj obremenjene Ormoške ceste. Obnovo so podprli, ob tem pa na ministrstvo za infrastrukturo naslovili več dodatnih zahtev lokalnega prebivalstva in tamkajšnje civilne iniciative.