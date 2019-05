Pahor se bo posvetoval o novem ustavnem sodniku in informacijskem pooblaščencu

Ljubljana, 28. maja - Predsednik države Borut Pahor se bo danes z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti posvetoval o imenovanju novega ustavnega sodnika in informacijskega pooblaščenca. Za mesto ustavnega sodnika so prijavljeni Rok Čeferin, Marjan Lekše in Janez Pogorelec, za mesto informacijske pooblaščenke pa Mojca Prelesnik.