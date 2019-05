Borze v New Yorku zaprte, na evropskih rast

New York, 27. maja - Borze v New Yorku so danes zaradi praznika, dneva spomina na padle vojake, zaprte, medtem pa evropski kapitalski trgi beležijo rast. Med vlagatelji namreč odmeva Fiatov predlog za združitev z Renaultom, pa tudi rezultat nedeljskih volitev v evropski parlament, poroča francoska tiskovna agencija AFP.