Z razstavo Triple Wood stekle aktivnosti ob tednu gozdov

Ljubljana, 27. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je v Ljubljani odprla razstavo izrednih primerov lesene gradnje v alpskem prostoru Triple Wood, s tem pa so se začele aktivnosti ob tednu gozdov. "Gozd je resnično vsestranski igralec, pravi multitalent, saj je proizvajalec lesa in hkrati delodajalec," je Pivčeva dejala ob odprtju.