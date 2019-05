V SD listam s podobnimi stališči ponujajo možnost projektnega sodelovanja

Ljubljana, 27. maja - Izide evropskih volitev, na katerih je SD dobila dva mandata, sta že analizirala kolegij in predsedstvo stranke. Kot je dejal predsednik stranke Dejan Židan, so soglasno ocenili, da so dosegli zgodovinsko dober rezultat. Tistim, ki so ostali pred vrati Evropskega parlamenta, a zagovarjajo podobna stališča, pa bodo ponudili možnost sodelovanja.