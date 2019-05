Erjavec zaradi izida evropskih volitev ne pričakuje pretresov v DeSUS

Ljubljana, 27. maja - Predsednik DeSUS Karl Erjavec ne pričakuje, da bi po evropskih volitvah v stranki prišlo do pretresov. Kot je dejal za STA, so pričakovali evropskega poslanca ter stavili na nosilca liste Igorja Šoltesa, a niso uspeli. Če pa bi delež glasov, ki so jim ga namenil volivci, primerjali s podporo z zadnjih volitev v DZ, je tokrat odstotek boljši.