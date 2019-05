Ljubljanska borza: SBI TOP z 0,75-odstotno rastjo

Ljubljana, 27. maja - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela z rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta je v primerjavi s petkom pridobil 0,75 odstotka, podražila se je večina delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 1,68 milijona evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Krke in Telekoma Slovenije.