V Cirius Vipava Fejstival Pustimo odtis

Vipava, 27. maja - V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Cirius) Vipava, ki že več kot 50 let skrbi za otroke z motnjami v razvoju, v tem tednu poteka tradicionalni Fejstival Pustimo odtis. Že peto leto prinaša festival različne prireditve in dejavnosti, medse pa so povabili tudi mlade iz drugih šol, starše in ostale obiskovalce.