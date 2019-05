Predsednik Pahor zadovoljen z višjo volilno udeležbo

Ljubljana, 27. maja - Predsednik republike Borut Pahor je izrazil zadovoljstvo, da je bila udeležba na evropskih volitvah na evropski ravni opazno višja. Izrazil je tudi zadovoljstvo, "da so proevropske sile dobile potrebno podporo, da naprej razvijajo in krepijo skupen evropski dom". Izvoljenim slovenskim evroposlancem pa je čestital in zaželel uspešno delo.