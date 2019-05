Renault bo preučil Fiatov predlog za združitev

Pariz, 27. maja - Upravni odbor francoskega Renaulta je danes sklenil, da bo preučil predlog italijansko-ameriškega proizvajalca avtomobilov Fiat Chrysler Automobiles (FCA) za združitev, v kateri bi bila partnerja enakovredna. Kot so sporočili iz Renaulta, so predlog pregledali in se odločili, da ga bodo z zanimanjem preučili.