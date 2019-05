Policisti zaradi nedovoljenega prehoda meje v zadnjih dneh prijeli preko 120 tujcev

Ljubelj/Maribor/Novo mesto, 27. maja - Ljubljanski policisti so v zadnjih med opravljanjem nalog varovanja državne meje prijeli 24 tujcev, večino od teh so že vrnili hrvaškim varnostnim organom. Novomeški policisti so v teh dneh prijeli 59 tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, koprski policisti pa še 41. Policija obravnava tudi več organizatorjev prepovedanih prehodov meje.