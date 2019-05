Na posvetu opozorili na nujno zagotavljanje pravic vsem otrokom

Ljubljana, 27. maja - Sodelujoči na današnjem strokovnem posvetu z naslovom Slovenija: prijazna za vsakega otroka?, ki sta ga pripravila Unicef Slovenija in ministrstvo za delo, so poudarili, da morajo biti pravice zagotovljene vsakemu otroku ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Kot nevarnost, ki danes preži na vsakega otroka, pa so izpostavili digitalni svet.