Po evropskih volitvah napovedi široke koalicije konservativcev, socialistov, liberalcev in zelenih

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 27. maja - Po evropskih volitvah smo priča novemu razvrščanju političnih sil, namesto tradicionalne delitve na desno in levo se vzpostavlja delitev med nacionalisti in kozmopoliti. V Evropskem parlamentu je pričakovati oblikovanje široke koalicije konservativcev, socialistov, liberalcev in zelenih, ocenjujejo bruseljski analitiki.