Šiško: Evropske volitve so bile diskriminatorne in nepoštene

Ljubljana, 27. maja - Volitve v Evropski parlament so bile po mnenju predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija (ZSi) diskriminatorne, nesvobodne, nepravične, nepoštene in posledično tudi neveljavne. V ZSi pa so po njegovem prepričanju glede na svoj finančni vložek in diskriminatorno obravnavo medijev dejansko zmagovalci volitev.