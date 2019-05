Na Poljskem vladajoča PiS prepričljiva zmagovalka evropskih volitev

Varšava, 27. maja - Poljska vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS) je prepričljiva zmagovalka evropskih volitev, saj so ji volivci glede na skoraj vse preštete glasovnice namenili 45,56 odstotka glasov in bo v Evropski parlament poslala 26 poslancev. Opozicijska Evropska koalicija, ki združuje proevropske stranke, je dobila 22 mandatov.