Evropske borze uvodoma navzgor

Frankfurt, 27. maja - Pomembnejše borze v Evropi so danes v znamenju pozitivnih gibanj. Vlagatelji so pod vplivom nedeljskih volitev v evropski parlament, pa tudi današnja pozitivna izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa o trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko. Odmeva tudi Fiatov predlog za združitev z Renaultom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.