V Mariboru zagnali demonstracijski laboratorij za kemično recikliranje tekstila

Maribor, 1. junija - Na Univerzi v Mariboru so razvili demonstracijski laboratorij za uspešno kemično recikliranje tekstila. Nastal je v okviru evropskega projekta Resyntex, ki se ukvarja s predelavo tekstilnih odpadkov najnižje kakovosti. Za njegovo koriščenje se zanimajo številna velika imena tekstilne industrije, kot so Adidas, Nike in Decathlon.