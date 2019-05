Grošelj za STA: Zavzemal se bom za solidarnost in varnost

Ljubljana, 27. maja - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj, ki je bil na listi LMŠ po delnih uradnih rezultatih izvoljen v Evropski parlament, se bo kot evroposlanec vsekakor zavzemal za to, kar je poudarjal v predvolilni kampanji, za solidarnost in varnost, je dejal za STA.

"Verjamem, da mora EU ostati prostor varnosti in prostor, kjer se bo gradila notranja kohezija in solidarnost med prebivalci oziroma državljani in državami članicami," je o svojem prihodnjem delu po razglasitvi delnih uradnih rezultatov volitev v Evropski parlament dejal Grošelj. Konkretnejši ni bil, saj tudi še ni razmišljal, kot je dejal, v katerih odborih bi želel sodelovati.

Grošelj je predvsem vesel, da so tako njemu kot stranki LMŠ volivke in volivci izkazali zaupanje. Preden pa bo nastopil funkcijo evropskega poslanca, želi na ministrstvu za obrambo izpolniti določene obveznosti.

Grošelj je še dejal, da je vesel pozitivnega trenda liberalne ideje oziroma ideje liberalne demokracije. "V smislu odprte družbe, ki ne temelji na izključevanju in nestrpnosti," je dejal. To je pozitiven trend je tudi v smislu krepitve "določenih suverenističnih sil, populističnih oziroma ekstremizmov". "Sredina, ki se krepi v Evropi, pomeni krepitev in nadaljnji razvoj evropske ideje od katere, tega ne smemo pozabiti, je odvisen tudi mir v Evropi in blagostanje, ki ga danes uživamo," je še dejal Grošelj.

LMŠ so po delnih uradnih rezultatih volivci namenili 15,58 odstotka glasov, kar ji je prineslo dva mandata. Poleg Grošlja je bila izvoljena tudi nekdanja novinarka Irena Joveva.