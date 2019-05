Fajonova za STA: Nadaljevala bom delo proti nestrpnosti in ksenofobiji

Ljubljana, 27. maja - Tanja Fajon (S&D/SD), ki so ji volivci zaupali že tretji mandat v Evropskem parlamentu, bo delo verjetno nadaljevala na področjih, kjer je bila aktivna že sedaj - na področju človekovih pravic, boja proti nestrpnosti, ksenofobiji, sovražnosti in lažnim novicam. "Delala pa bom seveda tudi za socialno pravično Evropo," je Fajonova dejala za STA.

Fajonova se je po razglasitvi delnih rezultatov volitev v nedeljo zahvalila volivcem, ki so ji po njenih ocenah izkazali veliko podporo. "Ko se bom vrnila v Evropski parlament, bomo najprej videli, kakšne položaje bomo lahko prevzeli," je na vprašanje, kje se vidi v nadaljevanju svojega politične poti, dejala Fajonova.

Zadovoljna je, da je bil poleg nje s kandidatne liste SD v Evropski parlament izvoljen še Milan Brglez, saj bosta tako skupaj "malce močnejša delegacija, kot v preteklosti".

Fajonova si želi socialno pravično Evropo, za kar si je po njenih besedah prizadevala že v minulem mandatu v okviru odbora za davke in državljanske svoboščine. "Predvidevam, da bom tudi v novem sklicu ostala na istih področjih, bo pa to seveda odvisno od vodstva politične skupine, kje me bo videlo," je dejala.

Po koncu volilne kampanje je ocenila, da Slovence v povezavi z Evropskim parlamentom zanima predvsem to, kako bodo lahko ohranjali svoj socialni standard. "Gre za dostojno življenje, socialno pravičnost, davčno pravičnost in zaščito okolja, kar se je za pomembno izkazalo zlasti z akcijami mladih, kar sem tudi izrazito podpirala," je navedla Fajonova.

Pri delu si bo po njenih besedah še naprej prizadevala, da bi v Evropi dosegli trajnostno enakost. Meni namreč, da smo v Evropi priča številnim tveganjem, od političnih, gospodarskih, ekonomskih in socialnih, ki jih bo nujno naslavljati in reševati.

Stranka SD je po delnih rezultatih na volitvah prejela 18,64 odstotka glasov, kar ji je prineslo dva mandata. Poleg Fajonove je bil v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi izvoljen tudi Brglez.