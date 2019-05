Novakova za STA: S slovenskim srcem za dobro Slovenije in povezovanje v Evropi

Ljubljana, 27. maja - Ljudmila Novak (EPP/NSi), ki se po tokratnih evropskih volitvah vrača v Evropski parlament, napoveduje, da bo "s slovenskim srcem delala za dobro Slovenije in za povezovanje v Evropi". Želi si delati predvsem na področju kulture in izobraževanja, a bo to stvar dogovora, je povedala za STA.

Prve teme, ki se jih bo Novakova lotila v Evropskem parlamentu, bodo odvisne od dnevnega reda. Bolj splošno gledano pa je spomnila, da je že v svojem prvem mandatu veliko govorila, če je bilo kaj narobe v zvezi s slovenskimi mejami, manjšinami in podobno.

V preteklosti je delala na področju kulture in izobraževanja, je spomnila Novakova, in tema področjema se želi posvetiti tudi v svojem drugem evropskem mandatu. A Slovenija v parlament pošilja štiri poslance, ki bodo člani politične skupine EPP. "Zato se bomo morali med seboj dogovoriti, katero področje bo kdo zastopal," je spomnila.

Ostali trije iz vrst EPP - Milan Zver, Franc Bogovič in Romana Tomc - so bili že doslej evropski poslanci in bodo verjetno želeli nadaljevati svoje delo na področjih, ki so se jim posvečali, je še ocenila Novakova. Vse bo zato stvar dogovora. "Bom videla, kaj bom imela možnost izbirati," je dejala.

Novakova se zaveda tudi izzivov, kot so usklajevanje družinskega življenja, političnega dela ter aktivnosti po Sloveniji. Je pa spomnila, da evropski poslanci redno, tedensko prihajajo v domovino, saj morajo biti v stiku s svojimi državljani.

Nosilka liste NSi in nekdanja predsednica te stranke Novakova se po desetih letih vrača v Evropski parlament. V njem je že delovala med letoma 2004 in 2009. NSi je na tokratnih volitvah dobila dobrih 11 odstotkov glasov.