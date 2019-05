Lista SDS in SLS prepričala volivce v večini okrajev

Ljubljana, 27. maja - Skupna lista SDS in SLS je največ glasov dobila v vseh volilnih enotah z izjemo volilne enote Postojna, kjer jo je, sicer za las, prehitela SD. Lista SDS in SLS je slavila tudi v veliki večini volilnih okrajev, v nekaterih sta večino volivcev prepričali SD in LMŠ, v enem okraju pa je zmagala tudi NSi.