Med demokratskimi predsedniškimi kandidati začel izstopati župan Pete Buttigieg

New York, 27. maja - Množica demokratskih predsedniških kandidatov in kandidatk ima precej težav, da se izvijejo iz sence nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna, ki krepko vodi v vseh anketah, vendar pa je to v zadnjem času začelo uspevati komaj 37-letnemu županu South Benda v Indiani Petu Buttigiegu.