Brglez za STA: V Evropskem parlamentu se bom posvetil predvsem človekovim pravicam

Ljubljana, 27. maja - Poslanec SD Milan Brglez, ki je bil po delnih rezultatih izvoljen v Evropski parlament, se namerava tam usmeriti v tisto, kar po njegovih besedah tudi najbolje obvlada. To so zadeve, povezane z mednarodnimi odnosi, mednarodnim pravom in človekovimi pravicami. Znotraj tega pa se bo ukvarjal tudi s socialnimi pravicami, je dejal za STA.

"Toliko sem presenečen, da se s tem prav veliko še nisem ukvarjal," je o svojem prihodnjem delu dejal Brglez. Kot svojo dodano vrednost, ki jo prinaša v Evropski parlament, pa je mednarodni politolog in pravnik jasno izpostavil "ukvarjanje s človekovimi pravicami in vladavino prava", saj meni, da sta ti temi v EU podcenjeni in pozabljeni.

Brglez si bo v Evropskem parlamentu prizadeval predvsem za bolj jasno socialdemokratsko usmeritev, ukvarjal pa se bo s socialnimi pravicami, saj meni, da bi Evropa na tem področju lahko storila mnogo več. Želi si, da bi v prihodnje "sprejeli neke minimume, da ne bi pri sociali tekmovali za denar," je dejal. Podrobnejša razporeditev dela bo sicer, kot je spomnil, odvisna tudi od razporeditve mandatov v Evropskem parlamentu glede na politične skupine.

Pred tem pa mora Brglez, kot je dejal, najprej v slovenskem parlamentu dokončati delo, preden se bo v celoti posvetil temu, kako bo deloval znotraj Evropskega parlamenta. "Nekaj znanja s tega področja pa bo gotovo le pomagalo," je dodal.

Brglez v Evropski parlament odhaja s četrtega mesta kandidatne liste SD. "Veseli me, da se je to zgodilo tudi s preferenčnimi glasovi. Predvidevam, da so to glasovi tistih novih volivcev, ki so podprli socialno demokracijo in to je bil osnovni cilj, zaradi katerega smo se skupaj odločili, da kandidiram," je dejal Brglez.

Na račun Brglezove uvrstitve v Evropski parlament pa bo imela v slovenskem parlamentu znova poslanca več SMC, iz katere je Brglez izstopil lani poleti in prešel k poslancem SD. "To je ta logika parlamentarizma, ki mislim, da je v osnovi sicer pravilna, vendar je s tem del zgodbe, kar se tiče mene in SMC, konec," je to komentiral Brglez.

Stranka SD je po delnih rezultatih na volitvah prejela 18,57 odstotka glasov, kar ji je prineslo dva mandata. Poleg Brgleza je bila izvoljena tudi Tanja Fajon.