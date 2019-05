V Luksemburgu liberalci prehiteli krščanske demokrate

Luxembourg, 27. maja - Na nedeljskih evropskih volitvah v Luksemburgu je zmagala vladajoča Demokratska stranka, ki je prejela 21,4 odstotka glasov. Tako so liberalci tesno prehiteli Krščanske demokrate, ki so doslej imeli največ evroposlancev, tokrat pa so dobili 21,1-odstotno podporo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.