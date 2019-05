V LMŠ dva evroposlanska mandata štejejo za velik uspeh

Ljubljana, 27. maja - V LMŠ so si zagotovili dva poslanska mandata v Evropskem parlamentu, česar so se po besedah predsednika stranke Marjana Šarca zelo razveselili. Glede na to, da na prejšnjih evropskih volitvah niso sodelovali, to štejejo za velik uspeh, je dodal Šarec. V Evropski parlament sta bila s preferenčnimi glasovi izvoljena Irena Joveva in Klemen Grošelj.