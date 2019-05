V Veliki Britaniji zmagala Stranka brexit, vladajoči konservativci šele peti

London, 27. maja - V Veliki Britaniji je na evropskih volitvah v skladu s pričakovanji zmagala evroskeptična populistična Stranka brexit evroposlanca Nigela Faragea z 31,5 odstotka glasov, kažejo prvi izidi glasovanja, ki je na Otoku potekalo v četrtek. Vladajoči konservativci premierke Therese May so z le 7,5 odstotka glasov utrpeli hud poraz in so šele peti.