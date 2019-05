Osem poslanskih sedežev razdeljenih med štiri liste

Ljubljana, 26. maja - Osem poslanskih sedežev, ki v Evropskem parlamentu pripadajo Sloveniji, so si na evropskih volitvah razdelile štiri liste. Največ jih je osvojila skupna lista SDS in SLS, ki je prepričljiva zmagovalka današnjega glasovanja.

STA objavlja tabelo z delnimi podatki o tem, koliko mandatov v Evropskem parlamentu so osvojile posamezne stranke oz. liste, ter številom in deležem glasov, ki so jim jih zaupali volivci.

stranka mandati št. glasov delež ----------------------------------------- SDS in SLS 3 124.634 26,43 SD 2 87.913 18,64 LMŠ 2 73.480 15,58 Nsi 1 52.180 11,07 Levica 0 29.901 6,34 DeSUS 0 26.706 5,66 SAB 0 19.022 4,03 SNS 0 18.926 4,01 Zeleni 0 9805 2,08 DOM 0 8044 1,71 Povežimo se 0 7760 1,65 SMC 0 7524 1,60 ZSi 0 3203 0,68 DD 0 2427 0,51

Vir: DVK