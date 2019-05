Bratuškova: Evropske volitve samo ena stopnička SAB na poti v prihodnost

Ljubljana, 26. maja - V SAB so po besedah predsednice Alenke Bratušek na tokratnih evropskih volitvah dali vse od sebe in ponudili najboljšo kandidatko, ki bi lahko Slovenijo zastopala v Bruslju, "a volivci so tisti, ki odločijo, kaj pravzaprav želijo". Kot je poudarila, so evropske volitve sicer samo ena stopnička stranke na poti v prihodnost.