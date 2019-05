Janša: V Bruselj pošiljamo ljudi, ki se znajo boriti za slovenske interese

Ljubljana, 26. maja - Skupna lista SDS in SLS, ki je na evropskih volitvah dobila tri poslanska mesta, po besedah predsednika SDS Janez Janše pošilja v Bruselj ljudi, ki vedo, da se je treba trdo boriti za slovenske interese. Hkrati so to ljudje, ki znajo delati pametne kompromise, je Janša dejal v prvem odzivu po objavi delnih izidov.