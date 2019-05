V LMŠ bodo zadovoljni s kakršnim koli rezultatom

Ljubljana, 26. maja - V volilnem štabu LMŠ, kjer bodo v družbi podpornikov pričakali izide evropskih volitev, so bili po zaprtju volišč zadržani do vprašanj, kaj pričakujejo od evropskih volitev in kakšen rezultat bo zanje uspeh. "Vse, kar bo več od tega, kar imamo trenutno v Evropskem parlamentu, bo za stranko LMŠ uspeh," je dejala nosilka liste Irena Joveva.