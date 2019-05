Na Švedskem kaže na zmago socialdemokratov, uspeh desničarskih populistov

Stockholm, 26. maja - Na Švedskem so na današnjih volitvah v Evropski parlament zmagali vladajoči socialdemokrati, ki so glede na projekcije prejeli 25,1 odstotka glasov. So pa velik uspeh zabeležili desničarski populisti Švedski demokrati, ki so s 16,9-odstotno podporo pristali na tretjem mestu tik za desnosredinsko Zmerno stranko s 17,6 odstotka glasov.