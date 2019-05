Na Danskem poraz desnih populistov

Koebenhavn, 26. maja - Na Danskem je desna populistična Danska ljudska stranka (DF) glede na vzporedne volitve utrpela hude izgube in bo izgubila dva od štirih evropskih poslancev. Zmagovalci volitev so socialdemokrati z okoli 23 odstotki podpore in levo liberalna stranka Venstre premierja Larsa Lokkeja Rasmussena, ki so ji volivci namenili okoli 21 odstotkov glasov.