Napoved Nove24 TV: Lista SDS in SLS zmagovalka evropskih volitev

Ljubljana, 26. maja - Volilna napoved, ki jo je za Nova24 TV pripravila agencija Parsifal, kaže, da je najverjetnejša zmagovalka današnjih evropskih volitev skupna lista SDS in SLS, ki naj bi dobila med 24 in 25 odstotki glasov. Po projekciji naj bi drugo mesto osvojila LMŠ z 19- do 21-odstotno podporo, tretje pa SD, ki naj bi jo volilo med 17 in 19 odstotki volivcev.