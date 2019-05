V Nemčiji na evropskih volitvah hude izgube za koalicijo

Berlin, 26. maja - V Nemčiji so na evropskih volitvah koalicijske stranke, konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati (SPD), utrpele hude izgube. CDU/CSU ostaja na prvem mestu z 28,1 odstotka podpore, kar je osem odstotnih točk manj kot pred petimi leti, sledijo pa Zeleni z 20,9 odstotka podpore, je razvidno iz izidov vzporednih volitev televizij ZDF in ARD.