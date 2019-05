Gajser zmagal v Franciji in zmanjšal zaostanek v SP

Gajser je bil ta konec tedna v Franciji prepričljivo najboljši, dobil je kvalifikacije, zanesljivo pa tudi prvo vožnjo pred Cairolijem in Švicarjem Arnaudom Tonusom.

Slovenski dirkač je bil v tej vožnji razred zase. Le na začetku je najbolje potegnil Tonus, sledil mu je Cairoli, toda Gajser je bil blizu in je italijanskega tekmeca premagal že v drugem krogu, takoj zatem pa še Švicarja. Pot do zmage je bila odprta, Gajser je iz kroga v krog povečeval prednost in na koncu zanesljivo dobil 25 točk, s čimer je za tri zmanjšal zaostanek za Cairolijem.

Še precej bolje se je za Gajserja razpletla druga vožnja; ne le zato, ker je sam svoje delo opravil odlično in na koncu dneva poskrbel za popoln izkupiček 50 točk, iztržil je še precej več, ker je imel Cairoli res slab dan oziroma slabo polovico dneva.

Začelo se je že na startu, kjer se je tokrat startna ograja spustila precej počasi, kar je marsikaterega dirkača presenetilo. Še najbolj prav Cairolija, ki je obtičal za konstrukcijo, preden se je rešil in se pognal za tekmeci, pa je bil že daleč v ozadju. Potem je sredi dirke še padel in povzročil verižno trčenje, tako da je spet zdrsnil v ozadje in na koncu je bilo skromno 17. mesto res največ, kar je lahko iztržil.

V drugi vožnji sicer tudi Gajser ni začel na prvem mestu, se je pa na polovici prebil v vodstvo, najprej mimo Tonusa in potem še Febvreja, in tekmecem ni več pustil blizu. Febvre je v tej vožnji končal na drugem, Tonus pa tretjem mestu.

"Šlo mi je vse bolje in bolje, vsak krog je bil boljši. Na startu druge vožnje je bilo nekaj težav, startna ograja nas je malo presenetila. A sem vseeno užival v vsakem trenutku," je bil takoj po koncu dirke nadvse zadovoljen Gajser. Zanj je bila to tretja letošnja zmaga, potem ko je slavil v Trentinu in v portugalski Aguedi.

Skupno je na dirki Gajser zmagal pred Tonusom in Febvrejem, Cairoli je bil le sedmi.

Gajser je danes tako precej zmanjšal zaostanek za njim v SP; Italijan je imel pred današnjo dirko 34 točk naskoka, zdaj pa le še deset (311-301). Na tretjem mestu že precej zaostaja Francoz Gautier Paulin (218).

Med elito je tokrat dirkal tudi drugi Slovenec Klemen Gerčar, ki sicer ne nastopa na vseh preizkušnjah sezone; v Saint-Jean-d'Angelyju je že v drugem krogu prve vožnje odstopil, v drugi vožnji je prišel do cilja, toda na 30. mestu ostal brez točk. Tudi dirko je končal na skupno 30. mestu.

Prve točke pa je ujel Jan Pancar v šibkejšem razredu MX2, ki je prvo vožnjo v Franciji končal na 20. mestu, v drugi pa je bil še višje, na 12. mestu. Skupno mu je to prineslo 17. mesto in prvih deset točk v sezoni, na vrhu so bili Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Danec Thomas Kjer Olsen.

Naslednja dirka SP bo 9. junija v ruskem Orljonoku.

* Izidi:

- MXGP:

- 1. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Antonio Cairoli (Ita), 3. Arnaud Tonus (Švi) ... Klemen Gerčar (Slo) odstop;

- 2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Arnaud Tonus (Švi) ... 17. Antonio Cairoli (Ita), 30. Klemen Gerčar (Slo);

- dirka skupno: 1. Tim Gajser (Slo) 50, 2. Arnaud Tonus (Švi) 40, 3. Romain Febvre (Fra) 38 ... 7. Antonio Cairoli (Ita) 26, 30. Klemen Gerčar (Slo) 0;

- SP skupno (7): 1. Cairoli 311, 2. Gajser 301, 3. Gautier Paulin (Fra) 218 ...

- MX2:

- dirka skupno: 1. Jorge Prado (Špa) 47, 2. Jago Geerts (bel) 47, 3. Thomas Kjer Olsen (Dan) 36 ... 17. Jan Pancar (Slo) 10;

- SP skupno (7): 1. Prado 297, 2. Olsen 283, 3. Geerts 217 ... 33. Pancar 10.