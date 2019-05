Hrvatice in Srbi na najvišji stopnički kegljaškega SP na Češkem

Plzen, 26. maja - Zlato kolajno na ekipnem svetovnem prvenstvu v čeških Rokycanyh so osvojile kegljačice Hrvaške ter kegljači Srbije. Prve so v finalu premagale Madžarke s 5:3 (3759:3685), Srbi so bili boljši od Nemcev s 6:2 (3976:3887). Slovenke in Slovenci so izpadli v četrtfinalu proti Nemčiji in Hrvaški s po 3:5.