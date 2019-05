Kurdi končali več mesecev trajajočo gladovno stavko

Istanbul, 26. maja - Kurdski zaporniki in poslanci so končali več mesecev trajajočo gladovno stavko, s katero so protestirali proti osamitvi vodje Kurdske delavske stranke (PKK) Abdulaha Öcalana v zaporu. "Veliki upor se danes po pozivu gospoda Öcalana zaključuje," je na današnji novinarski konferenci v Diyarbakirju povedal poslanec prokurdske stranke HDP Tayip Temel.