Gajser zmagal v Franciji in zmanjšal zaostanek v SP

Gajser je bil ta konec tedna v Franciji prepričljivo najboljši, dobil je kvalifikacije, zanesljivo pa tudi prvo vožnjo pred Cairolijem in Švicarjem Arnaudom Tonusom.

V drugi vožnji sicer ni začel na prvem mestu, se je pa na polovici prebil v vodstvo in tekmecem ni več pustil blizu. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Tonus.

Cairoli je v tej vožnji naredil veliko napak, na koncu je bil le na 17. mestu. Skupno je na dirki Gajser zmagal pred Tonusom in Febvrejem, Cairoli je bil le sedmi.

Gajser je precej zmanjšal zaostanek za njim v SP; Italijan je imel pred današnjo dirko 34 točk naskoka, zdaj pa le še deset (311-301).

Med elito je tokrat dirkal tudi drugi Slovenec Klemen Gerčar, ki sicer ne nastopa na vseh preizkušnjah sezone; v Saint-Jean-d'Angelyju je že v drugem krogu prve vožnje odstopil, v drugi vožnji je prišel do cilja, toda na 30. mestu ostal brez točk.

Prve točke pa je ujel Jan Pancar v šibkejšem razredu MX2, ki je prvo vožnjo v Franciji končal na 20. mestu, v drugi pa je bil še višje, na 12. mestu. Skupno mu je to prineslo 17. mesto in prvih deset točk v sezoni, na vrhu so bili Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Danec Thomas Kjer Olsen.

Naslednja dirka SP bo 9. junija v ruskem Orljonoku.